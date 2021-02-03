Неверов о зарубежном вмешательстве в дела России: Вышло далеко на рамки приличий

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал выступления зарубежных лидеров и дипломатов в поддержку блогера Алексея Навального. Их активность говорит о том, что Запад настроен на дестабилизацию обстановки в России, отметил парламентарий.



Происходящее является четкой и хорошо спланированной акцией, которая направлена на дискредитацию предстоящих выборов в Госдуму, заявил Неверов. Он не исключил, что Запад проявляет такую активность прежде всего из страха.

"Они видят, что наша экономика меньше пострадала от последствий пандемии, что мы первыми сделали одну из лучших, если не лучшую в мире вакцину, у нас хорошие перспективы восстановления экономики, и ряд сил за рубежом просто не могут на это смотреть спокойно", – сказал председатель фракции "ЕР".

Зарубежное вмешательство в ситуацию уже вышло далеко за рамки всех приличий, констатировал парламентарий.



При этом он обратил внимание на небольшое число участников незаконных митингов. Парламентарий напомнил, что в Москве после приговора блогеру вышли лишь несколько сотен человек.

В то же время Неверов обратил внимание на хорошо организованную работу в Сети. После приговора блогеру в соцсетях распространялось множество однотипных сообщений о "несправедливом приговоре" и "героизме" Навального, напомнил законодатель.

Правоохранители в ходе незаконных акций сработали корректно, считает лидер думских единороссов. Депутат выразил уверенность, что полиция будет продолжать руководствоваться интересами безопасности граждан и соблюдать законодательство.

Неверов рассказал, что когда-то и сам участвовал в митингах. "Но мы выходили протестовать из-за того, что нам не платили зарплату, нечем было кормить свои семьи. Мы требовали не каких-то косметических изменений, не выступали за или против каких-либо конкретных кандидатов – мы отстаивали свое право на жизнь", – объяснил парламентарий.

Напомним, что Московский городской суд 2 февраля заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Блогер проведет в колонии общего режима 2,8 года. Он признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.