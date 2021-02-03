Зеленскому грозит импичмент: Он поиздевался над страной

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена инициировать импичмент Владимиру Зеленскому. Поводом стали санкции, введенные президентом Украины против ряда телеканалов.

Депутат Вадим Рабинович сообщил, что в ближайшее время оппозиционная партия проведет чрезвычайный съезд, где будут определены дальнейшие шаги. "Владимир Зеленский поиздевался над избирателями, над страной", – отметил он.

Рабинович подчеркнул, что властям не удастся закрыть рот ни фракции, ни миллиону избирателей. Как передает Lenta.ru, некоторые представители партии "Слуга народа" встретили слова об импичменте смехом.

Накануне украинский лидер подписал указ о введении санкций против нескольких телерадиокомпаний. Им запретили использовать радиочастотный ресурс Украины и оказывать услуги по распространению телепрограмм.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" осудили решение президента. Представители фракции назвали ограничения "актом откровенной цензуры" и обвинили Зеленского "в узурпации власти".

По их словам, компании пострадали из-за обоснованной критики власти. Так, они ругали президента за повышение тарифов на газ, поддержку национал-радикалов и преследование русскоязычного населения.

Оппозиция призвала международные организации и дипломатические представительства обратить внимание на действия Владимира Зеленского и указать на недопустимость цензуры и репрессий против независимых СМИ.