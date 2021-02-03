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На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти: Провалился как лидер государства

На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти: Провалился как лидер государства

Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких местных телеканалов. Решение лидера раскритиковали представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Согласно указу президента, ограничения коснутся телерадиокомпаний "112 Украина" и "Новости 24 часа". Лицензии этих организаций будут приостановлены. Они не смогут пользоваться радиочастотным ресурсом страны, а также предоставлять услуги по распространению телепрограмм.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали санкции Зеленского актом откровенной цензуры. Они подчеркнули, что указанные каналы обоснованно критиковали деятельность президента. В частности, лидера ругали за повышение тарифов на газ для населения, а также преследование русскоязычных граждан.

Оппозиционеры обвинили политика в узурпации власти и попирании всех принципов и норм демократии. По их словам, Владимир Зеленский "провалился как лидер государства". Санкции против телекомпаний не что иное, как попытка расправы над оппозиционным движением.

Представители партии призвали международные организации обратить внимание на внутриполитическую ситуацию в стране. Они выразили надежду, что они смогут публично осудить действия Владимира Зеленского и указать на недопустимость репрессий против независимых СМИ.

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Автор: 3 февраля 2021, 09:57 Источник: Сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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