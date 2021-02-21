Началась война? В Киеве отдали приказ открыть огонь по россиянам

На днях в Киеве прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Через несколько часов начались обстрелы донецкой Горловки.

Пресс-секретарь военного командования непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на заседании СНБО были приняты несколько важных решений по Донбассу. Одно из них – разрешение или приказ вооружённым силам Украины открыть огонь на своё усмотрение.

Басурин отметил, что после этого по территориям ДНР и ЛНР (Луганская Народная Республика – прим. ред.) был нанесён миномётный удар. Были выпущены, в общей сложности, – порядка 50 мин. В результате один человек был убит, ещё двое получили различные ранения.

Представитель оборонного ведомства ДНР предположил, что таким образом в Киеве решили осуществить некий план "Б" по исполнению Минских соглашений, о котором ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. Его периодически упоминали и другие украинские политики. Эдуард Басурин заявил, что таким образом было нарушено объявленное летом бессрочное перемирие, отметив, что оно не очень-то соблюдалось.

Однако в этот раз ситуация может обернуться не просто очередным обострением ситуации на Донбассе. Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает, что теперь в ЛНР и ДНР официально живут российские граждане, что подразумевает возможность для России рассматривать действия Киева как акт агрессии.