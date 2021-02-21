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Политика
"Совсем оборзели": Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы

"Совсем оборзели": Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
На днях Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше", хотя многие считают его сфабрикованным. Российским чиновникам это решение не понравилось.
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Накануне Министерство юстиции России попросило ЕСПЧ пересмотреть своё требование. В ведомстве считают, что оно не основано на фактах и выходит за рамки компетенции Страсбургского суда. Однако там считают, что жизни Навального за решёткой угрожает опасность.

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 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал требование ЕСПЧ "невиданным хамством" и наглостью. Жириновский считает, что такое решение является вмешательством во внутренние дела страны и недоумевают, как вообще можно указывать независимому государству освобождать каких-либо заключённых после решения суда.

По словам депутата, таких прецедентов в истории ещё не было. Глава либерал-демократов отметил, что подобные требования не предъявляли даже Соединённые Штаты и фашистская Германия.

"Это уже совсем оборзели в Европе. Видимо, у них совсем мозги не работают", – взорвался политик.

Владимир Жириновский выразил уверенность, что такое требование Россия никогда выполнять не будет. Кроме того, он считает, что поскольку ЕСПЧ был создан при Совете Европы, то Москве следует из него выйти. По мнению Жириновского, вместо общественной организации ЕСПЧ превратился в правовую структуру, которая пытается навязывать другим государствам свою позицию.

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Автор: 21 февраля 2021, 15:00

комментарии

Ответить:

Гостьщ
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Ну, ты же заставляешь зомбированием озвучивать свое мнение? Шулеришь, старая гей-снегурка?
Солнце
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ЕСПЧ молчит о нарушений прав человека в Прибалтике, а давайте вспомним Испанию, как там расправились с инакомыслием Каталонцев.
Гостьщ
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Старая гей снегурочка сняла маску. Наверно, машет дед морозам чакчак богу молу секрдуку мороз и фионе-аленке пригожу?
Солнце
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Что-то не слышно криков Европы о судьбе Осанжа. А человек говорил правду, которую за 10 лет никто не опроверг.
Гостьщ
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О как гей снегурочка спиридонится...
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