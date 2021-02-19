Сенатор Клишас: Минюст РФ вправе не выполнять требование ЕСПЧ

Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
10:06
"Бай-бай, Максим Галкин": дети Пугачевой обрушились на отца
09:58
"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа
09:56
Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"
09:51
В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета
09:43
47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь
09:25
"Шепелев выставляется негодяем": родители по частям распродают квартиру Фриске
09:17
В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий
09:05
В России могут ввести новый налог
09:04
Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае
08:41
"Протестовал": украинцы втянули мертвого Мягкова в грязный скандал из-за Крыма
08:19
В Кирове при пожаре погибли дети
05:56
"У меня покоя нет": дети отвернулись от Максаковой
04:10
"Отвели на пустырь": Сашу Бортич подвергли жутким унижениям
02:02
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
23:59
"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю
21:54
В Берлине полиция избила семью россиян и отобрала у них троих маленьких детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Политика
Сенатор Клишас: Минюст РФ вправе не выполнять требование ЕСПЧ

Сенатор Клишас: Минюст РФ вправе не выполнять требование ЕСПЧ

Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обеспечительным мерам в отношении блогера Алексея Навального является политическим, заявил член Совета Федерации Андрей Клишас. Россия четко следует правовым установкам и не прогибается под указания европейских структур, подчеркнул сенатор.
прочитано 159 раз

Для обоснования решения по обеспечительным мерам в отношении Навального ЕСПЧ ссылается на свои внутренние регламенты, а не на нормы международного права, указал парламентарий.

ПО ТЕМЕ

Депутат Пискарев: ЕСПЧ неуклюже пытается "выгородить" Навального

Адвокат раскритиковал ЕСПЧ за требование освободить Навального

Россия действует в соответствии с нормами международного права и своей Конституцией, которая и до внесения поправок запрещала вмешательство в деятельность суда, подчеркнул Клишас. Он напомнил о статье 120, где прописана независимость судей и их подчинение Конституции и федеральному закону.

"Но подчеркну: ни наши законы, ни международное право не содержат норм, позволяющих вмешиваться в процесс на стадии исполнения приговора. Более того, у ЕСПЧ нет полномочий по оценке доказательств", – сказал сенатор в интервью "Парламентской газете".

Политические указания органов ЕС не являются основанием для нарушения основного закона страны, отметил Клишас. Парламентарий призвал Европейский суд не нарушать национальное законодательство и не выходить за рамки своих компетенций, давая властям РФ указания.

"Поэтому у Минюста и нет никаких правовых оснований, чтобы исполнить данное решение ЕСПЧ", – пояснил сенатор.

Прокомментировал Клишас и возражения сторонников блогера по поводу его ареста на 30 суток. "Первое – что недопустимо применять часть 18 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса по аналогии. Но, во-первых, это в уголовном праве аналогия не допустима, а как раз в уголовно-процессуальном праве это распространённая практика: допустимо применить ту норму, которая разрешает наиболее сходный случай", – пояснил парламентарий.

Кроме того, по данной норме Уголовно-процессуального кодекса суд вправе отправить под стражу осужденного, который уклоняется от исполнения мер ограничения свободы, уплаты штрафа и т.д., отметил сенатор.

Упомянутая норма УПК в отношении осужденных на условный срок применяется больше 10 лет, рассказал законодатель. "Под Навального не только не "ломали систему", а наоборот, применили закон ровно так, как он и должен был применяться", – подчеркнул Клишас.

Алексей Навальный. Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Замечания о недопустимости продления срока ареста до решения о замене наказания и необходимости письменного предупреждения гражданина сенатор также считает несостоятельными. Он напомнил, что Навального несколько раз предупреждали о возможной отмене условного срока и замене его на реальный.

Что касается дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, то в нем отчетливо видны элементы состава преступления, считает член Совета Федерации. Ветеран снимался в ролике в поддержку поправок к Конституции, а Навальный назвал участников "предателями" и "позором страны", напомнил парламентарий.

Напомним, что суд в Страсбурге 16 февраля потребовал от России освободить Навального. "Мера вступает в силу немедленно", – сказано в релизе ЕСПЧ.

Мосгорсуд 2 февраля заменил блогеру условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Навальный признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 19 февраля 2021, 13:32 Источник: "Парламентская газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире

Участникам досталось

Шоу-бизнес

Лариса Гузеева раздавлена горем

Актриса почтила память коллеги

Шоу-бизнес

"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег

Артист был резок
Шоу-бизнес

Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом

Артистка сильно изменилась

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+