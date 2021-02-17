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Политика
В СПЧ заявили о недопустимости вмешательства в судебную систему России

В СПЧ заявили о недопустимости вмешательства в судебную систему России

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Информация о намерении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принять обеспечительные меры по делу блогера Алексея Навального вызывает недоумение. Об этом в своем блоге пишет член президентского совета по правам человека Галина Осокина.
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Обеспечительные меры подписанной Россией Конвенцией о защите прав человека не предусмотрены, напомнила правозащитник. "ЕСПЧ пытается принять их, лишь исходя из своего собственного регламента. Очевидно, что ни о какой обязательности такого рода "документа" для других стран не идет", – считает Осокина.

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Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года

Она назвала недопустимым вмешательство в дела другого государства, особенно по надуманным политическим прецедентам. Суверенитет и независимость России закреплены в 79-й статье Конституции, напомнила Осокина.

"В части 1 ст. 17 Конституции также определено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ", – подчеркнула правозащитник, добавив, что решения межгосударственных органов, противоречащих Конституции России, не подлежат исполнению на территории нашей страны.

При этом рассмотрение жалоб по уголовным и гражданским делам в ЕСПЧ может тянуться годами, порой по ним принимаются политизированные решения, указала Осокина.

Запад через ЕСПЧ хочет добиться немедленного освобождения блогера Алексея Навального, даже не рассматривая дело по существу, недоумевает правозащитник. Осокина указала на недопустимость вмешательства в судебную систему России на политическом уровне.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Реальный срок дает возможность Навальному встать на путь исправления, считает она. Блогер знал, что должен был являться на регистрацию, не покидать места жительства без согласования, и что нарушение испытательного срока влечет замену условного срока на реальный, подчеркнула Осокина.

Московский городской суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Блогер признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.

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Автор: 17 февраля 2021, 17:53 Источник: Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека ✓ Надежный источник

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