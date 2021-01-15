Юрист назвал законным требование ФСИН о реальном сроке для Навального

Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный законно и не противоречит российским и международным нормам. Об этом заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.



Юрист прокомментировал высказывание адвоката Каринны Москаленко, которая скептически оценила требование ФСИН о замене условного срока на реальный. По ее мнению, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исключил уголовное преследование по делу "Ив Роше".

Кандидат юридических наук Александр Зорин обратил внимание, что в пункте 58 постановления СASE OF NAVALNYYE v. RUSSIA (Application no. 101/15) от 17 октября 2017 года ЕСПЧ отмечает приоритет национальных судов в вопросе вынесения решения об уголовнои? ответственности заявителеи?, это не является задачей Европейского суда.

По словам Зорина, в постановлении не сказано о невиновности Навального и Россию не обязывают снять с него уголовное наказание. Также там не содержится требований передать дело Навального на новое рассмотрение, подчеркнул адвокат.

Зорин отметил, что из формулировки Москаленко можно сделать вывод, будто ЕСПЧ оспорил решение российского суда. На самом деле европейский суд лишь посчитал, что российские суды "не в достаточнои? мере рассмотрели возражения Навального в связи с обвинениями в общем мошенничестве, так же как они не определили, что представляет собои? несоблюдение договорных обязательств, что является особои? характеристикои? коммерческого мошенничества", пояснил юрист.

Возражения ЕСПЧ рассмотрел президиум Верховного суда РФ. Они были изложены в судебном постановлении президиума ВС от 25 апреля 2018 года, отметил адвокат.

"Президиум ВС РФ в вышеуказанном постановлении полностью отработал замечания ЕСПЧ и установил, что исходя из фактических обстоятельств и конкретно совершенных Навальным О.А. и Навальным А.А. деи?ствии?, заключавшихся в использовании для хищения чужого имущества путем обмана договоров в сфере предпринимательскои? деятельности, обязательства по которым заведомо не могли быть ими исполнены, в приговоре сделан правильныи? вывод относительно корыстнои? цели и содержания их умысла", – цитирует адвоката РАПСИ.

По словам Зорина, братья Навальные, совершая заведомо незаконные финансовые операции, не могли не предвидеть уголовную ответственность по двум статьям уголовного кодекса – 159.4 и 174.1. После разъяснения ВС РФ вопросов у ЕСПЧ остаться не должно, убежден адвокат.

Напомним, что Федеральная служба исполнения наказаний направила в Симоновский районный суд Москвы ходатайство о замене для Навального условного срока на реальный. Ведомство сообщило, что намерено задержать блогера по прибытии в Москву.