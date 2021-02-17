Володин рассказал Путину о приоритетах работы ГД

Один из приоритетов для депутатского корпуса – принятие законов в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи Владимира Путина с парламентскими фракциями.



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