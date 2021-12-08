Володин пригласил спикера Нацсобрания ЦАР на форум "Развитие парламентаризма"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 8 декабря, встретился с главой Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Они обсудили развитие межпарламентских отношений и сотрудничество двух стран в экономике, образовании, культуре и других сферах.





