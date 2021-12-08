Володин о распаде СССР: США и Европа устранили сильного идеологического соперника

ЦК КПСС, Верховный Совет и секретари обкомов разбежались или отсиделись в отпусках, когда нужно было принимать решения, отметил Володин. Он назвал произошедшее 30 лет назад предательством страны и граждан со стороны элиты, которая извлекла из распада СССР экономическую и политическую выгоду.

"США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны", – написал Володин.

От распада Союза не выиграло ни одно из входивших в его состав государств, констатировал спикер. Разорваны экономические и производственные связи, утерян промышленный потенциал, подчеркнул председатель ГД.

"Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик", – написал Володин.

По его словам, из-за слабости политиков и их неспособности сплотиться в сложное время позиция людей была проигнорирована – сохранить СССР не удалось.

Прошедшие 30 лет стали временем преодоления вызовов и решения проблем, отметил Володин. Он напомнил о важности диалога, разговоров с людьми и отстаивании их интересов. "Об этом говорит Президент Владимир Путин", – подчеркнул спикер.

Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, в которых говорилось о прекращении существования СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.