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Политика
О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону

О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
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В пятницу, 3 декабря, телеканал NTV, ссылаясь на источники в администрации президента Турции, сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным. Главы двух государств поговорили о ситуации в Ливии, на Украине и происходящем в Закавказье.

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 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Помимо этого, российский и турецкий лидеры в ходе телефонного разговора затронули темы, касающиеся двусторонних отношений. Политики оценили действия, направленные на развитие дипломатических связей между Москвой и Анкарой.

Позже в Кремле дополнили, что Путин и Эрдоган обсудили детали по кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства, а также договорились дать указания сотрудникам соответствующих ведомств подготовиться к очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня. Ее возможно провести в 2022-м.

Напомним, последний раз Путин и Эрдоган проводили переговоры в Сочи в конце сентября этого года. Тогда президент России отмечал позитивное развитие отношений РФ и Турции. По словам российского лидера, ведомства двух стран активно взаимодействуют по разным направлениям.

Осеннюю встречу Путина и Эрдогана ранее комментировал один из лидеров движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Он заметил, что президент Турции пытается заигрывать с Россией. Многовекторность турецкого лидера Муратов объяснял его желанием ослабить РФ и возродить Османскую империю.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 3 декабря 2021, 20:40 Источник: Президент России ✓ Надежный источник
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