Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Четверг
30 сентября
Лента новостей
09:19
Свершилось: Бритни Спирс избавилась от опеки отца
08:57
О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи
08:49
На внешней стороне МКАД столкнулись 3 машины
08:40
"Вен нет": ослабевшая Гузеева вышла на связь из красной зоны
08:14
"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
08:05
Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать 30 сентября
04:12
К чему снятся мухи
02:09
Мамина копия: дочь Моники Беллуччи выросла настоящей красавицей
23:58
Гороскоп на октябрь 2021 года
21:59
"Осуждений не боюсь": 66-летняя Копенкина покрасовалась в бикини
21:34
"Это опасно": чем грозит страшная травма Милохина на "Ледниковом периоде"
21:33
Журналисты узнали о скорых изменениях в руководстве Украины
21:31
"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны
21:07
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
20:57
Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о детях: Стали недоступными
20:50
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
20:39
"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях
20:06
Россиянам разъяснили порядок увеличения пенсий
19:17
В Африке восьмерых женщин сожгли заживо за занятия магией
19:08
Житель Подмосковья в больницу из-за куска птичьего позвоночника в груди
19:00
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
18:59
Предложили стать уборщицей: дочь Папанова взвыла от издевательства в Театре Ермоловой
18:50
Ученый назвала способ выявить дефицит витамина D
18:27
"Шоу уродов": Ивлеева резко постарела и превратилась в клона Пугачевой
18:07
Дарья Повереннова сделала личное признание: Это сложный момент в жизни
17:54
"Никто еще не умирал": врач раскрыл правду о "смертельной" болезни Преснякова
17:44
"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц
17:43
Умудренная опытом Боня призвала женщин к покорности
17:35
Варлей заявила о возвращении на экраны после слухов о сердечном недуге
17:20
На прооперированного Михалкова рухнули декорации
17:18
"Выпрашивают у Запада деньги": политолог Мезюхо назвал реальную цель антикрымских проектов на Украине
17:17
Ислам Назаралиев и "НафтаГаз": за квалифицированные кадры
17:01
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России
16:45
В сапфирах и бриллиантах: горькие рыдания Михалковой среди улицы попали в кадр
16:45
Только не повторяй маминых ошибок: несовершеннолетнюю дочку Началовой засняли с женатым Панайотовым
16:28
У рассказавшей о болезни сына Орбакайте начались проблемы с дочерью
16:26
Жириновский допустил досрочные выборы в России
16:18
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
16:08
В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту
15:59
Сгоревшая от рака актриса "Места встречи изменить нельзя" напророчила свою смерть
15:45
"Очень прошу": получившая страшный диагноз Гузеева обратилась к россиянам
15:44
В живых нет никого: известная актриса похоронила всю семью
15:09
В реанимации умер актер сериалов "Мент в законе" и "Каменская"
14:53
Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский
14:47
Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле
14:36
Тяжелое состояние: инфицированная Гузеева отказалась вливать в себя биоматериал чужого человека
14:23
Джанабаеву заставили объяснить игнор свекрови
14:16
Исхудавшая Цуканова-Котт после тяжелой болезни: Я просто боролась за свою жизнь
14:02
В Таганроге "Жигули" врезались в дом
13:58
За ноги держал: невестка Валерии сверкнула голыми ягодицами перед носом чужого мужчины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой
"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи

О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи

29 сентября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретились в Сочи.
прочитано 233 раза

Российский лидер принимал турецкого коллегу впервые за полтора года. Как отметил Владимир Путин, из-за пандемии коронавируса стороны не могли увидеться лично, однако находились в постоянном контакте. Встреча глав государств продлилась около трех часов.

ПО ТЕМЕ

Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg

Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана

 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за помощь при тушении лесных пожаров в Турции. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью российского экипажа самолета-амфибии Бе-200.

Президент Турции отметил, что во всех сферах двухсторонних отношений наблюдается положительная динамика. Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку туристической отрасли.

Российский лидер подчеркнул, что в сфере туризма произошел серьезный спад из-за пандемии. Из приведенных президентом РФ цифр следует, что количество российских туристов, посетивших Турцию, сократилось более чем в четыре раза с 2019 по 2020 год. Однако, как отметил Путин, сегодня эта ситуация улучшается.

Естественно, на открытой встрече главы государств ограничились обменом любезностей. Самые главные темы обсуждались уже за закрытыми дверями.

Официальной информации, о чем конкретно говорили Путин и Эрдоган, все еще нет, однако примерный набор тем экспертам очевиден: Сирия, Нагорный Карабах, Афганистан и закупка российских С-400.

Уже после трехчасовых переговоров президенты России и Турции на пресс-конференции померились антителами. Как сообщает "Комсомольская правда", Путин подчеркнул, что у него высокий иммунитет, поэтому "пронесло", несмотря на большое количество заболевших в личном окружении.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Автор: 30 сентября 2021, 08:57 Источник: Официальный сайт Президента РФ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Певца перестали приглашать в громкие проекты
Шоу-бизнес

"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях

В этой истории много неточностей
Шоу-бизнес

"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц

Актер посвежел и похорошел
Шоу-бизнес

Умудренная опытом Боня призвала женщин к покорности

Телеведущая не боится быть слабой

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Таганроге "Жигули" врезались в дом
В тюменском аквапарке умерла женщина
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+