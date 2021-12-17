Володин рассказал о доработке законопроекта о QR-кодах ко второму чтению

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Пятница
17 декабря
Лента новостей
16:28
Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
16:27
"Вонючий урод": Облитый помоями Ревва признал никчемную натуру
16:07
"Поет не он": 15-летний сын Дубцовой шокировал взрослой песней про пьяных девушек в клубе
15:59
"Бойко и весело": Толкалина оторвалась на похоронах Соловьева
15:56
"Минимум табу и максимум секса": Кравец о безумной оргии с участием развратных звезд
15:43
Навка плюнула на жутко исхудавшего мужа Заворотнюк: Мой вес важнее
15:42
Узнала о раке матки, закрутила роман с Харатьяном и живет с грыжей: что стало со звездой "Гардемаринов" Машной
15:30
Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши
15:17
"Сорвалась": Разведенка Бородина взмолилась о помощи
15:07
Переборщившая со спиртным звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" сообщила о глубоком сожалении
14:54
Вскрылись подробности состояния зверски изувеченного сына актера "Молодежки"
14:53
"Были конфликты": Что скрывает вражда принцев Гарри и Уильяма
14:35
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
14:34
Серябкина в траурном наряде собралась сбежать из города с новорожденным ребенком
14:20
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
14:19
Отмучилась: поклонники не слезавшей с таблеток Лазаревой скорбят о смерти сгоревшей от рака
14:13
"Молитесь": Киркоров обратился к россиянам в связи с болезнью Тарасовой
14:06
Смена руководства: почему актрису Павловец четыре года не снимали в "Тайнах следствия"
14:01
"Еле вытащили": Черникова родила от несовместимого донора спермы
13:59
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
13:43
Что ждет рубль из-за повышения ставок в США
13:34
"Хороша!": Уставшая отдыхать Летучая возбудила формами
13:32
Под Красноярском на трассе столкнулись 4 грузовика
13:26
Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной
13:09
Похоронивший двух близких актер "Знахаря" Даниил Страхов: Горе, с которым невозможно смириться
13:03
"Такая порочная": Собчак соблазняет мужчин за спиной у Богомолова
12:46
"До слез": Отказавшаяся от еды Кудрявцева рассказала об унижениях
12:44
Ненавидел ее омерзительных животных и бросил ради другой: что стало с женой-миллионершей Влада Топалова
12:39
В Удмуртии столкнулись легковая машина и грузовик
12:25
Лазарев рассказал о болезненном разрыве с Топаловым: Был треугольник
12:21
Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча
12:02
"Уже не то": Постаревший Пресняков с длинными волосами вызвал оторопь
12:01
"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами
11:55
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
11:46
"Он спустил штаны и…" На звезде "Секса в большом городе" ставят крест после обвинений в изнасиловании
11:44
Недвижимость в Москве ждет обвал спроса: Потенциал исчерпан
11:38
Москвич пострадал при падении лифта в "Москва-Сити"
11:08
"С нервным тиком и заикающаяся": лысая Судзиловская вызвала оторопь
11:07
Народ оплевал Кадышеву после шокирующего появления на публике
10:43
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
10:33
Госпитализированная Тарасова вышла на связь
09:59
"Диагнозы разные": замученная болезнями Асмус взвыла от бессилия
09:57
В Роскачестве заявили об отсутствии пестицидов в зимних овощах
09:18
Как изменится жизнь россиян с 1 января
08:52
В Кремле назвали российские законы достаточными для борьбы с домашним насилием
08:39
"Нет смысла": развод Лепса поставили под сомнение
06:21
Раскрепощенная Андреева шокировала откровенным снимком
04:39
Затравленная из-за полноты Кищук оправдалась перед людьми
02:14
"Следи за своим ртом": доведенная Водонаева сорвалась
00:09
День святой великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
Высокомерная Собчак унизила россиян: Очень много глупых и необразованных
Киркоров довел до исступления рассказом о висящей на члене отца мутной капле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин рассказал о доработке законопроекта о QR-кодах ко второму чтению

Володин рассказал о доработке законопроекта о QR-кодах ко второму чтению

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении пройдет в начале 2022 года. Необходимо использовать имеющееся время для доработки правительственной инициативы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 64 раза

"Сегодня Президент поручил правительству РФ совместно с Государственной Думой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

ПО ТЕМЕ

Володин заявил о продолжении диалога по законопроекту о QR-кодах

Дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин напомнил о позиции главы государства: необходимо защитить здоровье людей, но не создавать для них лишних трудностей. Спикер призвал использовать время до второго чтения, чтобы снять риски и опасения.

Он обратил внимание на предложения некоторых комментаторов отказаться от рассмотрения законопроекта. Это безответственно перед гражданами, считает Володин.

Задача депутатов в том, чтобы помочь людям, но не нарушить их права, подчеркнул спикер.

По его словам, диалог с подписчиками принес результаты: вызвавший больше всего критики законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения.

"Предлагаю так же, в режиме обратной связи, нам совместно сделать все для качественной подготовки законопроекта №17357-8, требующего доработки", – заключил Володин.

Госдума 16 декабря поддержала в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Согласно инициативе, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинского отвода от вакцинации.

Перечень объектов, где необходимо предоставить QR-код, утвердят региональные власти. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 17 декабря 2021, 16:24 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой

Многие и не подозревают, как выглядит супруг звезды
Шоу-бизнес

Народ оплевал Кадышеву после шокирующего появления на публике

Поклонники негодуют

Шоу-бизнес

Узнала о раке матки, закрутила роман с Харатьяном и живет с грыжей: что стало со звездой "Гардемаринов" Машной

Актриса стала другой
Шоу-бизнес

"Бойко и весело": Толкалина оторвалась на похоронах Соловьева

Актриса повеселилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+