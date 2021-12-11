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Политика
Володин: Решения о QR-кодах нужно обсуждать исходя из позиции президента

Володин: Решения о QR-кодах нужно обсуждать исходя из позиции президента

Судьба правительственных законопроектов о QR-кодах зависит от ответов кабмина на вопросы граждан. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Председатель ГД напомнил, что президент призывал к аккуратному и взвешенному обсуждению законопроектов, чтобы не создавать дополнительных проблем для людей. Кроме того, глава государства указал на необходимость дополнительной проработки инициатив на местах.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Мы должны самым внимательным образом посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье граждан", – напомнил спикер Госдумы о позиции президента.

Обсуждать законопроекты о QR-кодах и принимать решения нужно исходя из позиции, которую озвучил глава государства, подчеркнул Володин. Он отметил, что президент всегда указывал на необходимость убеждения, а не принуждения, говорил о добровольности прививок.

Володин сообщил, что в понедельник, 13 декабря, в Госдуме пройдут заседания фракций с участием представителей правительства.

"Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", – подчеркнул председатель ГД.

Он пообещал подписчикам своего телеграм-канала проинформировать о результатах обсуждения.

Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 11 декабря 2021, 09:31 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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