Жириновский назвал самый "прогнивший" регион России

Южная часть России является самым коррумпированным регионом страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!", – сказал Жириновский, добавив, что знает о происходящем в регионе не понаслышке, поскольку сам жил там какое-то время. Политик считает, что высокопоставленные московские чиновники не понимают этой проблемы, пишет РИА ФАН.
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