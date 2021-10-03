СМИ: ЕС планирует создать на Украине военную миссию

В Евросоюзе придумали, как выразить солидарность Украине.

Газета Welt am Sonntag узнала о внутреннем документе Евросоюза, в котором идет речь о создании военно-консультативной и учебной миссии европейского внешнеполитического ведомства на Украине. В ЕС пока лишь рассматривают эту возможность. Там считают, что такой миссией можно выразить солидарность Незалежной на фоне якобы существующей военной активности России около украинской границы.

Издание также сообщает, что организовать эту миссию попросили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Андрей Таран. Они отправляли конфиденциальное письмо председателю Европейского парламента Жозепу Боррелю.

Кроме того, в документе также говорится о расширении консультативной миссии Евросоюза по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Напомним, она была создана межгосударственным объединением семь лет тому назад.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о создании на Украине военных баз НАТО. По словам политика, это делается под видом учебной деятельности. Глава государства считает, что такие действия Запада нельзя оставлять без внимания.