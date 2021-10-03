Зеленский рассказал о "наглой" политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление во время своей рабочей поездки во Львовскую область.

По мнению Владимира Зеленского, его команда сделала многое для международной субъектности Украины. Он заявил, что это является главной победой в 2021 году. Вместе с тем глава государства отметил, что сделано "много, но мало". По словам лидера Незалежной, у страны нет времени на то, чтобы рассчитывать на членство в Евросоюзе.

Зеленский назвал украинскую политику "наглой". Он убежден, что без такого подхода никто не увидит, что государство движется вперед.

Напомним, весной президент говорил, что Украина заслужила членство в Евросоюзе и НАТО. Мол, страна не может чувствовать себя в этих организациях как в гостях. Тогда же Зеленским была утверждена стратегия военной безопасности страны, что должно привести к вступлению Украины в ЕС и Североатлантический альянс.

А в 2019-м еще Петр Порошенко подписывал закон, который закрепил в Конституции стремление Украины в эти организации.

Ранее "Дни.ру" писали о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Президент Украины говорил не только на украинском, но и на русском языке. Глава государства процитировал российского лидера Владимира Путина и оконфузился.