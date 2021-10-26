"Это неадекватность": эксперт Марков о призыве Германии показать России угрозу ядерной войны

21 октября министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должны показать России готовность применить оружие в случае необходимости. Таким образом Североатлантический альянс выполняет ядерное сдерживание нашей страны. В МИДе России назвали такое заявление недопустимым.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что заявление немецкого министра не просто недопустимо, а даже неадекватно. При этом политолог добавил, что представители западной политической элиты часто демонстрируют подобное отношение к разным странам, в том числе по отношению к Афганистану, Ливии, Украине. Также неадекватно они высказываются и о газовом кризисе в Европе.
"Это неадекватность", – констатировал эксперт.
Он добавил, что Запад ведет против России гибридную войну. Помимо этого Запад совершил преступление – поддержал переворот на Украине. Эксперт считает, что западным элитам все сходит с рук, и они к этому привыкли.
Напомним, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам нашей страны, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!