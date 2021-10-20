Володин призвал парламентариев Германии не политизировать ситуацию с газом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов бундестага проанализировать шаги, принимаемые правительством Германии и бизнесом в сфере энергетики. При обсуждении ситуации на газовом рынке нужно основываться на цифрах и фактах, подчеркнул председатель ГД.

Володин подверг критике заявления руководства представленной в бундестаге партии "Зеленые". По словам спикера, члены политсилы либо недостаточно информированы, либо не желают понимать реальное положение дел на газовом рынке, пытаются политизировать ситуацию и винить Россию.

Спикер ГД предложил коллегам из бундестага обсудить этот вопрос в рамках межпарламентского диалога. Общение может пройти как очно, так и по видеосвязи, уточнил Володин.

Он призвал коллег из бундестага правильно проанализировать шаги, предпринимаемые их правительством и бизнесом в сфере энергетики. "Необходимо называть вещи своими именами и признать ошибки, следствием которых стал возникший энергетический кризис", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Председатель ГД напомнил, что в начале 2020 года расчет Европы строился на том, что относительно скромная доля газа в производстве электричества не будет повышаться. Тогда же в Германии ветер впервые стал основным энергоносителем.

Но в 2021 году в ФРГ отмечается безветренная погода – баланс энергетической системы страны нарушился. Этим был вызван резкий спрос на газ и уголь, к тому же ситуацию усугубило поведение США, которые стали поставлять СПГ в страны Азии, отметил Володин.

"Хочу еще раз подчеркнуть, международная и внешнеэкономическая политика проводится нашей страной на принципах взаимного уважения, доверия, отсутствия двойных стандартов. Надеюсь, что коллеги из Бундестага разберутся в проблемах, не будут говорить на белое – черное, исходя из сиюминутной политической выгоды", – сказал спикер.