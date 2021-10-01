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Политика
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России

Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России

Экономист Сергей Саливон спрогнозировал неутешительную ситуацию на Украине из-за дефицита газа.
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Рост цен на газ на Украине в первую очередь ударит по бюджетникам. Пострадают больницы, школы, детские сады.

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А пока этот страшный момент не наступил, бюджетников на Украине заставят платить за тепло исходя из стоимости голубого топлива – 30 тысяч гривен за 1000 кубометров. Естественно, в бюджетной сфере таких средств нет.

Это приведет к закрытию учебных заведений под предлогом эпидемии коронавируса. Так считает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По мнению эксперта, бюджетники на Украине либо будут сидеть зимой без отопления, копить долги и наращивать напряжение на рынке газа.

"Наверное, будут искать варианты, как держать людей по домам. Наверное, под предлогом ковида школы позакрывают", – заявил Саливон.

В итоге, по словам экономиста, все приведет к ликвидации таких образований сфер экономики, как школы. Во избежание краха системы Саливон посоветовал Украине как можно быстрее идти на поклон к России, так как все остальные варианты киевские власти попросту упустили. Эксперт считает, что надо было раньше заключать контракты с Россией, когда были возможности на намного более дешевом уровне. Впрочем, Венгрия, например, сделала это и сейчас.

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Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 17:32 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник
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