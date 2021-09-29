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Политика
Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины

Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины

Украинские власти оказались в патовой ситуации и не могут решить, вести переговоры с Путиным или нет, считает политик.
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Власти Украины находятся в патовой ситуации. Если они решат начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, то их свергнут националисты. Если же переговоры не состоятся, то это может привести к народному восстанию. Об этом заявил бывший заместитель главы города Очаков Николаевской области Украины.

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Сюжеты Новости Украины

В эфире политического ток-шоу на телеканале "Россия 1" обсуждалась тема транзита газа. Напомним, у Незалежной всегда были претензии к нашей стране по этому вопросу, но особенно ситуация усугубилась после окончания строительства газопровода "Северной поток-2". Новый газовый контракт между Россией и Венгрией тоже вызвал недовольство на Украине.

Экс-вице-мэр Гордей Белов подчеркнул, что украинские власти за несколько лет не смогли решить вопросы по газу ни с Россией, ни с европейскими странами. Сейчас же, по словам политика, официальный Киев старается "размыть ответственность" за эту ситуацию. Он добавил, что по итогу Незалежная продолжает торговать с нашей страной.

Чиновник уверен, что власти Украины находятся в патовой ситуации, потому что не могут определиться, "где меньшее зло". Перед ними стоит выбор: либо начать переговоры с Путиным, либо оставить все, как есть. Меж тем, в первом случае их могут "съесть" националисты, а во втором начнутся восстания.

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Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 08:52 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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