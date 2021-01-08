Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель

Немецкие журналисты считают, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель может лишиться своего поста по итогам выборов председателя Христианско-демократического союза (ХДС), членом которого она является. Голосование состоится во время съезда партии 15-16 января.
По негласной традиции, глава партии должен занять место канцлера. Местные СМИ отмечают, что основным претендентом на эту должность является 40-летний министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, чья популярность среди населения стремительно растёт.
Источники местных СМИ в немецких политических кругах утверждают, что Шпан уже обсуждает с сопартийцами возможность своего избрания. Однако помимо него на должность лидера ХДС и канцлера Германии также метит премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, в команде которого работает сам глава Минздрава ФРГ. Эксперты полагают, что если рейтинги Шпана будут выше, чем у Лашета, политики могут договориться и нарушить традицию: Лашет возглавит Христианско-демократический союз, но канцлером станет Шпан.
Стоит отметить, что Йенс Шпан является открытым гомосексуалистом. Он сделал каминг-аут одному из немецких изданий ещё в 2012 году. Известно также, что политик проживает со своим мужем Даниэлем Функе, с которым он заключил брак в 2017 году.
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