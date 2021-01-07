"Момент великого бесчестья и позора": Обама обратился к Траму после штурма Капитолия

Политические события в США сейчас бьют ключом. Президентские выборы раскололи американское общество на два лагеря.
Особенно болезненно переносят события сторонники Дональда Трампа, который в ближайшее время должен передать полномочия новоизбранному лидеру Джозефу Байдену. Республиканцы слишком эмоционально восприняли слова Трампа о том, что его голоса были украдены.
Накануне вечером протестующие устроили беспорядки, а также столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Вашингтоне. После этого несогласные с результатами выборов пробрались на территорию и здание Капитолия.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс по всему миру. Не оставил данные события без внимания и экс-президент США Барак Обама.
Политик обнародовал в своем "Твиттере" обращение к коллеге по цеху. Обама заявил, что случившееся оставит негативный след в истории. Кроме того, по его словам, провокация была вызвана высказываниями действующего главнокомандующего. Ситуацию Обама охарактеризовал как момент позора для всей страны.
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