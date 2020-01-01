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Барак Хуссейн Обама

Барак Хуссейн Обама экс-президент США

  • Дата рождения: 4 августа 1961
  • Место рождения: город Гонолулу, штат Гавайи, США
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Мишель Обама
  • Дети: Малия Энн, Наташа (Саша)

Барак Обама родился 4 августа 1961 в Гонолулу (штат Гавайи) в семье студента из Кении и белой американки. Вспоминая свое детство, Обама признавался, что в школе курил марихуану, принимал кокаин и алкоголь. После школы учился в колледже в Лос-Анджелесе, а затем в Колумбийском университете, где специализировался на международных отношениях.

В 1985 году переехал в Чикаго и начал работать в качестве общественного организатора в неблагополучных районах города. В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета, где в 1990 году стал первым за всю ее историю редактором-афроамериканцем университетского издания Harvard Law Review.

С 1997 по 2004 год был сенатором в штате Иллинойс, представлял Демократическую партию США. В 2005 году приведен к присяге как сенатор США, став пятым сенатором-афроамериканцем в истории страны.

В 2007 году Обама объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. На то время был первым кандидатом в президенты, отказавшимся от государственного финансирования предвыборной кампании. В ноябре 2008 года победил на выборах и стал 44-м президентом США. Через четыре года переизбрался на второй срок.

Барка Обама - первый в истории США темнокожий президент, лауреат Нобелевской премии мира 2009 года.

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