"Всех окружить, задушить, задавить": эксперт о методах власти Лукашенко

Эксперт отметил, что в республике пошли выразительные сигналы о проблемах экономики, вызванных политическими причинами. По его мнению, это может принудить власти задуматься об освобождении политзаключенных.
Корнеенко констатировал, что такое уже бывало не раз: упершись в стенку, власти начинают отыгрывать. Он добавил, что законодательные ограничения, которые намерен ввести Александр Лукашенко, не способны вызвать любовь к власти.
Он уверен, что протесты, пусть даже в скрытой форме, будут обязательно происходить. "Но власти не знают других методов кроме как всех окружить, задушить, задавить", – заявил эксперт.
В свою очередь доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что Александр Лукашенко отреагировал на обсуждение перспективы освобождения политзаключенных в прессе. По его мнению, "вероятность того, что рано или поздно нужно будет прибегать к политической амнистии, очень высокая". Но вряд ли это произойдет в ближайшее время.
Напомним, 28 января Александр Лукашенко заявил, что политическая амнистия произойдет только, если ему докажут наличие политзаключенных. По данным правозащитников, в Белоруссии насчитывается порядка 220 таковых.
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