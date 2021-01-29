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Политика
Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации

Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко впервые прокомментировал свою инаугурацию. Политик объяснил, почему церемония была тайной.

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Президент рассказал, что за несколько дней до инаугурации ему принесли на стол документы, предупреждающие о готовящейся провокации. По словам Александра Лукашенко, злоумышленники намеревались бросить коктейль Молотова в один из автобусов, где будут находиться депутаты.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер отметил, что решил скрыть церемонию, чтобы защитить людей от нападения. Лукашенко подчеркнул, что у него не было другого выхода. "А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", – приводит слова президента телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября 2020 года. Церемония прошла во Дворце Независимости. Мероприятие посетили высшие должностные лица, депутаты, деятели науки, культуры и спорта. Примечательно, что анонса о готовящейся инаугурации в госСМИ не было.

Лидеры западных стран осудили Александра Лукашенко за тайную инаугурацию. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что такое мероприятие еще сильнее дискредитирует политика. "Сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа",– сказал он.

Голосование состоялось 9 августа. По данным Центризбиркома, большинство избирателей – 80% – поддержали Александра Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила около 10% голосов. Против всех высказались 4% белорусов.

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Автор: 29 января 2021, 13:24 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Лукашенко - самозванец
Гость
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Хоть бы молчал,не позорился...Хотя куда уж больше думаешь,а он все новое дно пробивает.
Гость
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Ублудок сцыкливый!
Гость
Ответить
Почти полгода думал, что наврать про инаугурацию. У него охранка 1500 человек. В коктейль Молотова даже дети не верят. Студентам БГУ сказал, что будет защищать "окровавленный кусок империи на лошади !, на танке, на БМП с автоматом". Диагноз подтверждает на каждом шагу.
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