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Политика
Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман

Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
В чрезвычайных условиях президент Белоруссии Александр Лукашенко взвалил на себя слишком много полномочий, отметил политолог Анатолий Вассерман. По его мнению, глава государства понимает, что с такой нагрузкой ему справляться тяжело.
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Лукашенко взял себе слишком много полномочий не из-за любви к власти, убежден эксперт. Страна находилась в чрезвычайных обстоятельствах, и благодаря обширным президентским полномочиям Белоруссии удается выходить из кризиса, считает Вассерман.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог отметил, что сложная обстановка часто требует единоличных решений. Даже в Древнем Риме с его республиканскими традициями в период кризиса выбирали диктатора и вручали ему полноту власти, привел пример Вассерман.

Он считает, что Лукашенко будет рад поделиться полномочиями. "Адекватным образом, чтобы не допустить перетягивания каната между разными властными структурами", – предположил эксперт.

Определить курс политических реформ должно Всебелорусское народное собрание. Оно пройдет в первой половине февраля. Оппозиция отказывается от участия в мероприятии. Вассерман осудил такую позицию.

Если эти люди отказываются участвовать в собрании, то они смутьяны, а не оппозиция, высказал свою точку зрения эксперт. "Им нечего предложить народу и что они не рассчитывают на победу своих предложений в открытом споре", – добавил Вассерман.

Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ранее в белорусском экспертном сообществе усомнились в намерениях Александра Лукашенко осуществить реальный транзит власти. Местные политологи считают, что глава государства может оставить президентский пост и возглавить президиум Всебелорусского собрания, предварительно наделив его обширными полномочиями.

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Автор: 29 января 2021, 13:50 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вассерман по образованию инженер-теплофизик. Теперь уже и эксперт в политике. "Лукашенко рад будет поделиться полномочиями"-курам на смех. Дни, вы уж экспертов цитируйте нормальных. Зачем такая откровенная чушь.
Гость
Ответить
Ну и тупой же этот Вассерман
Гость
Ответить
Ну это мы и без Васермана знаем;3%самозванец ничего не знает,за все берется.Ну чего ожидать от отставного вертухая со справкой из дурки. Но для быдла кумир...!
Гость
Ответить
Чушь собачья вся статья.
Гость
Ответить
Вассерман ты сдулся,пиши лучше сказки для детей,все остальное из твоих уст маразм импотента!
1

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