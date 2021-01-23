Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена

В прошлом году депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи возможных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего лидера США Джо Байдена. В субботу, 23 января, народный избранник сделал новое заявление.

Андрей Деркач рассказал журналистам, что автором этих записей является сам Петр Порошенко. Экс-президент Украины, общаясь с будущим американским лидером Джо Байденом, делал это тайно. Кроме того, по словам народного депутата, политик записывал и другие разговоры с высокопоставленными лицами.

Деркач уверяет, что получил аудиозаписи Порошенко от журналистов, занимающихся расследованиями. Депутат не стал называть имена этих представителей СМИ. Андрей Леонидович лишь отметил, что они из Украины.

При этом журналисты, обнаружившие запись Петра Алексеевича, понимают, что подвергли себя опасности, сказал Деркач. Также депутат напомнил: на Украине не расследуется должным образом ни одно дело, связанное с убийством представителей СМИ.

Народный избранник уточнил, что аудио с разговором, предположительно, Петра Порошенко и Джо Байдена уже отправлено на экспертизу. Андрей Деркач считает, что экс-президент Украины поступил в своем стиле, записав беседу с американским политиком. "Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности", – отметил депутат.