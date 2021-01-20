Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене

Братское республику политолог назвал "очень уязвимым местом". Тем не менее он считает вероятность революции в Белоруссии невысокой. Президент Александр Лукашенко проводит жесткий курс, к тому же в республике велико влияние России, пояснил аналитик.
А вот на Украине вполне может "что-то произойти", считает Борис Межуев. Он не исключил, что новая американская администрация захочет вернуть бывшего президента Петра Порошенко во власть.
Украинское руководством политолог назвал слабым. Команда Джо Байдена могут дестабилизировать обстановку в стране, если президент Владимир Зеленский их чем-то не устроит, считает аналитик.
Напомним, что в ходе предвыборной гонки Джо Байден назвал Александра Лукашенко диктатором. Демократ раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на события в Белоруссии.
Евросоюз призвал избранного президентом США Джо Байдена к содействую в деле смены власти в Беларуси.— РБ головного мозга (@belamova) December 2, 2020
Избранный главы Белого дома поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он осудил власти Белоруссии за насилие над протестующими.
Тихановская заявляла, что планирует встретиться с Байденом на его инаугурации 20 января. По словам политика, избранный президент пригласил ее на церемонию. Однако представлять Белоруссию будет сотрудник посольства.
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