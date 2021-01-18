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Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

Александр Лукашенко. Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею весной 2021 года. Колумнист издания "Коммерсант" Арнольд Кабанов объяснил, почему данный шаг был предсказуем.
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В истории есть множество примеров того, как спортивные события мирового масштаба проводились в условиях государственного тоталитаризма. Современное цивилизованное общество старается отделять зерна от плевел.

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Недавно стало известно, что Минск лишился возможности провести чемпионат мира по хоккею весной 2021 года. Очевидно, что данное решение было принято Международной федерацией хоккея (IIHF) на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии.

Журналист Арнольд Кабанов в свежей статье для издания "Коммерсантъ" выразил мнение, что подобный шаг был более чем предсказуем. Он подчеркнул, что федерация приняла решение с учетом двух главных рисков, среди которых пандемия коронавируса, а также политическая нестабильность в Белоруссии.

Таким образом, IIHF воспользовалась пунктом регламента, который позволяет лишить хозяина первенства его статуса при невозможности обеспечить безопасное прибывание на территории страны спортсменов, журналистов и всех людей в целом. Кабанов подчеркнул, что сомнения по поводу статуса белорусской столицы как второго хозяина чемпионата мира появились после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем на президентских выборах в августе 2020 года.

Эксперт добавил, что совет IIHF сохранил интригу по поводу нового хозяина турнира. Теперь не исключено, что чемпионат мира может пройти в одной стране, чтобы облегчить соблюдение антиковидных мер.

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Автор: 18 января 2021, 21:56 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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