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Политика
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии

Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
России будет легче склонить президента Белоруссии Александра Лукашенко к интеграции и уступкам на фоне масштабного внутриполитического кризиса в республике. Об этом заявил политолог Павел Усов.
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Кремль заинтересован в ослабленном Лукашенко, который потерял внутреннюю легитимность, уверен эксперт. В то же время он считает, что для Москвы принципиально важно сохранить белорусского лидера у власти.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кроме того, России необходимо, чтобы подавление белорусских протестов велось руками Лукашенко, отметил политолог. По его словам, прямое вмешательство Кремля привело бы к ужесточению западных санкций.

Политический кризис в Белоруссии дает возможность усилить зависимость Лукашенко от России, заявил эксперт. Он напомнил о подписании соглашения о сотрудничестве между республиканским Министерством внутренних дел и Росгвардией.

По словам Усова, остается только догадываться, какие договоренности были заключены на встрече Лукашенко с Путиным в Сочи 14 сентября. Аналитик полагает, что президенты проговаривали вопросы углубленной интеграции и размещения российской военной базы в Белоруссии. После стабилизации обстановки Москва расширит свое влияние в республике, приводит мнение эксперта портал "Солидарность".

Усов считает, что через Лукашенко Россия укрепляет свои позиции в Белоруссии. При нынешнем президенте произошла русификация культурного, образовательного и информационного пространства республики, перечислил эксперт.

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него персональные санкции. Под удар также попали чиновники из окружения главы государства.

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Автор: 18 января 2021, 13:01 Источник: "Солидарность" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Воссоединение осколков Большой Росии неизбежно.
Даже по чисто экономическим причинам.
Лимитроф РБ не в состоянии жить отдельно, РБ просто помрёт, РБ уже помирает, увязнув в неотдаваемом долге.
А есть и другие, более тонкие причины.
Гость
Ответить
"Белорусизация" и "украинизация" есть геноцид русского населения.
По определению ООН от 1948 года.
Суды и наказание впереди.
Гость
Ответить
Беларусы после поддержки Луки Путиным вообще не хотят обеднения с Россией!
1

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