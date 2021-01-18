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Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший сотрудник администрации президента Белоруссии Александр Пласковицкий прокомментировал внутриполитическую ситуацию в республике. Эксперт рассказал, чем закончится борьба главы страны Александра Лукашенко с народом.
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По словам Пласковицкого, победителями будут объявлены чиновники. Госслужащие ненавидят Александра Лукашенко, однако это не мешает им работать. Эксперт рассказал, что чиновничий аппарат сегодня занимает выжидательную позицию.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Бывший сотрудник администрации отметил, что госслужащие до последнего будут ждать итоги противостояния президента с оппозицией. Они не сомневаются, что Лукашенко в конце концов проиграет.

Александр Пласковицкий работал в администрации президента республики с 1994 по 2000 год. После ухода он остался в управлении республики. По данным "Радио Свобода", эксперт не придерживается оппозиционных взглядов.

Напомним, в конце прошлого года по всей республике прошли массовые акции протеста. Сторонники оппозиции массово вышли на улицы с требованием провести новые выборы главы страны.

Европейский союз поддержал демонстрантов. В отношении 40 официальных лиц Белоруссии были введены санкции за многочисленные нарушения на голосовании и насилие на акциях протеста.

Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Запад заинтересован в разжигании обстановки в стране. По словам лидера, США и Европа хотят превратить Белоруссию в "трамплин" для атаки на Россию.

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Автор: 18 января 2021, 16:40 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
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