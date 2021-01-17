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Политика
Адвокат раскрыл стратегию спасения Трампа от импичмента

Адвокат раскрыл стратегию спасения Трампа от импичмента

Дональд Трамп. Фото: White House/www.globallookpress.com
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности защиты своего подзащитного от обвинений в подстрекательстве к мятежу. Он сказал об этом в комментарии американскому изданию.
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Дональд Трамп сейчас является одной из наиболее обсуждаемых фигур на мировом политическом поле. Пока еще действующего американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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Из-за действий сторонников партии республиканцев Трампу грозит импичмент. Адвокат политика Руди Джулиани рассказал, какую стратегию он планирует использовать в интересах подзащитного.

По словам юриста, в его распоряжении находятся доказательства того, что во время президентских выборов были фальсификации. Джулиани намерен предоставить их суду. Кроме того, адвокат убежден, что сторонники Трампа восприняли его слова о мошенничестве как прямой призыв к действию. Если удастся доказать, что штурмовавшие Капитолий люди действовали исключительно из своих собственных соображений, то политику ничего не грозит.

Джулиани отметил, что есть разные мнения насчет того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Сам адвокат полагает, что ему следует закрыть процесс как незаконный.

Адвокат добавил, что в законе есть любопытная "лазейка", которой может воспользоваться Трамп. Дело в том, что президент имеет право помиловать самого себя, поскольку конституция не определяет лиц, которых можно или нельзя помиловать.

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17 января 2021, 17:25 Источник: ABC News ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Некто Кличко маэр Кыива
Ответить
а у нас тоже есть четкое понимание закона. но в практике я его лично не встречал
1

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