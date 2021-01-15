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Политика
Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию

Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию

Джо Байден. Фото: Edward M. PioRoda/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Избранного президента Джо Байдена предостерегли от дальнейшего давления на Дональда Трампа. Сторонники уходящего главы Белого дома могут консолидироваться и выставить новых сильных лидеров, считает политолог Михаил Погребинский.
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Многие сторонники Демократической партии призывают к показательному процессу над Трампом. По мнению Погребинского, команда Байдена не решится на такой радикальный шаг.

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Дональд Джон Трамп президент США

Эксперт выразил надежду, что у избранного президента США хватит благоразумия, чтобы не нагнетать ситуацию. Чем сильнее будут давить на Трампа и его сторонников, тем больше вероятность их консолидации, предупредил политолог.

"А там, может, не сам Трамп, а появятся более молодые лидеры, настроенные на противодействие", – объяснил Погребинский.

Эксперт считает хорошим знаком назначение бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Он имеет репутацию приличного человека, не радикала, отметил политолог.

В ходе предвыборной кампании Байден резко высказывался в адрес России. Но назначение Бернса говорит о том, что избранный президент США пытается уравновесить антироссийскую риторику своих сторонников, сказал Погребинский в интервью порталу "Украина.ру".

6 января у здания конгресса США в Вашингтоне произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги президентских выборов. Погибли пять человек.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Демократы обвинили Трампа в провоцировании беспорядков. Палата представителей США объявила импичмент пока еще действующему президенту. Теперь вердикт должен вынести сенат. Однако республиканцы заявили, что не намерены собираться до 19 января. Срок полномочий Трампа истекает 20-го.

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Автор: 15 января 2021, 13:09 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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