Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию

Многие сторонники Демократической партии призывают к показательному процессу над Трампом. По мнению Погребинского, команда Байдена не решится на такой радикальный шаг.
Эксперт выразил надежду, что у избранного президента США хватит благоразумия, чтобы не нагнетать ситуацию. Чем сильнее будут давить на Трампа и его сторонников, тем больше вероятность их консолидации, предупредил политолог.
"А там, может, не сам Трамп, а появятся более молодые лидеры, настроенные на противодействие", – объяснил Погребинский.
Эксперт считает хорошим знаком назначение бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Он имеет репутацию приличного человека, не радикала, отметил политолог.
В ходе предвыборной кампании Байден резко высказывался в адрес России. Но назначение Бернса говорит о том, что избранный президент США пытается уравновесить антироссийскую риторику своих сторонников, сказал Погребинский в интервью порталу "Украина.ру".
6 января у здания конгресса США в Вашингтоне произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги президентских выборов. Погибли пять человек.
Демократы обвинили Трампа в провоцировании беспорядков. Палата представителей США объявила импичмент пока еще действующему президенту. Теперь вердикт должен вынести сенат. Однако республиканцы заявили, что не намерены собираться до 19 января. Срок полномочий Трампа истекает 20-го.
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