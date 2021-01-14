Политолог Ищенко: "Потерявший адекватность" Байден способен начать ядерную войну

Представители Демократической партии США своими последними действиями показывают, что способны на все, заявил политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Джо Байден может решиться на масштабную военную авантюру, чтобы консолидировать расколотое американское общество.



прочитано 2899 раз