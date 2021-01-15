Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа

На днях нижняя палата американского Конгресса одобрила импичмент прежнему главе Белого дома за неделю до окончания его президентского срока. Но осуществить задуманное демократами не удалось.

Президент США Дональд Трамп подвергся многочисленным нападками после того, как его сторонники штурмовали Капитолий – резиденцию конгресса США. В результате погибли пятеро человек, включая полицейского. Несмотря на то, что Трамп просил единомышленников остановить насилие, соперники из Демократической партии решили попытаться возложить всю ответственность за произошедшее на него и выгнать из Белого дома с позором посредством импичмента.

Однако в верхней палате конгресса США, похоже, здравого смысла ещё не лишились: лидер фракции республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассмотреть вопрос до конца президентского срока Трампа попросту невозможно, поскольку на это уйдёт не менее трёх недель. Макконнел также добавил, что сомневается в честности и серьёзности этой процедуры.

На ситуацию отреагировали даже в российском сенате. Член верхней палаты парламента Алексей Пушков прогнозирует, что уже после выборов в конгресс США в 2022 году Республиканская партия может получить больше мест и отплатить соперникам той же монетой. Пушков пояснил, что Джо Байден и его сторонники решили превратить импичмент в банальную процедуру, и новый президент США рискует испытать на себе все её прелести по обвинению в коррупции.