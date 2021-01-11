На Украине назвали Крым "открытой раной" для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал неожиданное заявление. По его мнению, Крым является "открытой раной" для России.

Глава ведомства пояснил, что поводом для такого заявления стала реакция российских властей на "Крымскую платформу". Проект должен привлечь внимание мирового сообщества к проблеме принадлежности полуострова. Авторы инициативы надеются, что Крым "вернут" Украине.

В недавнем интервью "Обозревателю" Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия будет прилагать много усилий для того, чтобы проект провалился. По его словам, Крым для России – это открытая рана. "Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен", – подчеркнул украинский министр.

Ранее появилась информация о том, что в 2014 году киевские власти составили план по возвращению Крыма. Они рассматривали вариант проведения десантной спецоперации. Как рассказал генерал ВСУ Сергей Кривонос, реализации этого плана помешал переход одной из украинских частей на сторону России.

Напомним, Крым присоединили к России в начале 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова отдали голос за отделение от Украины. Киев отказался признать итоги и обвинил Москву в "вооруженной агрессии".

В России в свою очередь сообщили, что референдум прошел в соответствии со всеми международными законами. Президент Владимир Путин уточнил, что народ принял решение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда. "Возврата к прежней системе не существует вообще никакого", – добавил он.