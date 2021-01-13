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Политика
Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям

Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Демократы собираются объявить действующему президенту США импичмент. Удастся ли им отстранить Дональда Трампа от должности, рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
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Политолог усомнился в том, что процедура импичмента будет реализована в столь сжатые сроки. На самом деле демократы хотят показать американцам, что Дональд Трамп потерял остатки доверия.

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Дональд Джон Трамп президент США

По мнению Алексея Пушкова, происходящее сильно ударит по акциям американского лидера. Противники Трампа сделают все, чтобы его политическая карьера навсегда завершилась, сообщает "Вместе-РФ".

6 января в американской столице прошли массовые беспорядки. Сторонники действующего президента взяли штурмом Капитолий, где должны были утвердить итоги выборов. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, включая одного офицера.

Через несколько дней после трагедии демократы обнародовали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвинили в тяжких преступлениях против страны. По их словам, президент сначала призвал сторонников штурмовать Капитолий, а затем не смог остановить насильственные действия.

Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Дональд Трамп заявил, что не согласен с результатами президентских выборов, однако препятствовать приходу соперника к власти не будет. Кроме того, 74-летний бизнесмен сообщил, что не собирается присутствовать на церемонии.

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Автор: 13 января 2021, 18:04 Источник: Вместе-РФ ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Господин Пушков и швец, и жнец, и на дуде игрец. Все он по заграничным делам старается. Пора переходить на свои. Мне лично, как и подавляющему большинству россиян, Трамп до большого фонаря.
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