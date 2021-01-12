В США умер один из главных спонсоров Трампа

В США в возрасте 87 лет ушел из жизни миллиардер и один из спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа Шелдон Адельсон, передает "Царьград". Мужчина ушел из жизни у себя дома от последствий продолжительной болезни – долгое время он страдал от лимфомы.
Популярные темы форума
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Темная комната
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Сын мечтает служить в израильской армии
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!