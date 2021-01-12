В США умер один из главных спонсоров Трампа

В США в возрасте 87 лет ушел из жизни миллиардер и один из спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа Шелдон Адельсон, передает "Царьград". Мужчина ушел из жизни у себя дома от последствий продолжительной болезни – долгое время он страдал от лимфомы.