Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна

По его мнению, противники уходящего президента США могут припомнить ему нарушения законодательства, которые не связаны с захватом Капитолия 6 января. Видеманн считает, что Трамп может повторить судьбу Вайнтштейна.



"Со всеми последствиями: разорением, конфискациями за неуплату налогов, многочисленными сроками за "женские коленки" и т.д.", – полагает писатель.

Он отметил, что если против Трампа начнется судебное разбирательство, тема мятежа его сторонников отойдет на второй план. Видеманн полагает, что демократам невыгодно раскручивать эту тему, поскольку может всплыть много опасной для них информации.

Как и в случае с Вайнштейном, обвинения Трампа за совершенные в прошлом деяния могут навсегда сделать из него токсичного изгоя, указал Видеманн. Если это произойдет, то за президента не вступится даже его семья, резюмировал писатель.

Ранее в палату представителей конгресса США внесли проект резолюции об импичменте президента Трампа. При этом срок его полномочий истекает 20 января. Однако в случае импичмента он не сможет повторно занять пост главы государства.

Президента обвиняют в провоцировании беспорядков у Капитолия 6 января. Тогда погибли пять человек. Если Дональду Трампу объявят импичмент, власть перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.

If Donald Trump cannot execute his oath of office to protect and defend the Constitution of the United States, he should be removed immediately.



