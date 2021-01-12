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Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена

Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена

Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Действующий президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Это позволит направить на обеспечение безопасности мероприятия федеральную помощь.
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Противостояния двух политических сил в США по-прежнему находится в активной фазе. Общественность имеет возможность наблюдать беспрецедентный случай, когда действующий президент страны подвергается цензуре со стороны частных корпораций.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Речь идет о блокировке аккаунтов Дональда Трампа в популярных социальных сетях, где политик имел возможность обращаться к избирателям. Многие эксперты сходятся во мнении, что американские левые силы взяли под контроль информационную повестку, что может привести к катастрофическим последствиям.

Недавно стало известно, что Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Информация, обнародованная на сайте Белого дома, гласит, что данный шаг позволит провести инаугурацию Джо Байдена с соблюдением повышенной безопасности.

Таким образом, в силу вступило распоряжение, в соответствии с которым необходимо направить федеральную помощь в округ Колумбия. Стоит отметить, что режим ЧС продлится до 24 января.

При этом в данный момент демократы готовят процедуру импичмента Трампа. Известно, что для этого собрано уже достаточное количество голосов, передает Life.

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Автор: 12 января 2021, 08:12 Источник: Сайт Белого дома ✓ Надежный источник
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