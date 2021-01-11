Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
11 января
Лента новостей
10:17
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
10:14
"Не может быть переведена из реанимации": обнародованы подробности состояния тяжелобольной Фрейндлих
10:04
В Хабаровском крае тигр загрыз охотника
09:55
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль
09:54
"Попала в жуткое месиво": травмированная Тодоренко подвергла себя смертельной опасности
09:38
Молодящаяся Пугачева сверкнула формами в прозрачной юбке
09:23
В России ожидается резкий рост цен на бензин
09:16
Миллион в год: дочку покойной Началовой устроили в элитную дорогущую школу
08:46
Дочь взорвалась из-за наглых требований показать фото онкобольной Заворотнюк
08:41
"Помешанный и опасный": Пелоси жаждет уголовного наказания для Трампа
08:38
Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V"
08:29
Ягудин заговорил о ревности после слухов о бурном романе с Карпович
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 января 2021 года
04:02
"Это уже слишком шикарно": Пелагея кардинально преобразилась после развода
02:01
"Ничего сексуального": публика раскритиковала обнаженную Хилькевич
23:59
"У кого больше?": Гагарина померилась достоинством с молодым красавцем
22:00
Аналитик Можейко: "Реформатор" Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца
20:04
Бесстыжая Бузова вывалила грудь на фото
18:09
Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики
17:22
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
17:12
Виктория Боня рассказала о своей убогой жизни в коммуналке
16:31
"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева
16:29
Пышка из "Дома-2" бьет тревогу из-за тяжелой болезни сына
16:14
Победительница шоу "Голос" рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
15:47
Басилашвили вышел на связь после выписки из больницы
15:47
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию к концу 2021 года
15:28
Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники
15:26
С ведущего Сергея Майорова требуют 29 миллионов долга
14:27
Политолог Ищенко: Лукашенко не знает, что делать с Белоруссией
14:22
Друг введенного в кому Грачевского рассказал о его состоянии
13:57
Не лыком шита: Как живет Асмус в роскошном особняке за деньги Харламова
13:53
"Как Волочкова": Воля раздвинул ноги на пляже
13:43
В Bloomberg заявили о преимуществе российской вакцины от COVID-19 перед иностранными аналогами
13:37
"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
13:16
Звезда "Интернов" побежала в полицию после драки на съемках
13:05
В России выявили рекордно низкое число новых случаев коронавируса
12:55
"Я хочу публичных извинений": униженная модель жаждет наказания для Александра Гордона
12:36
Меган Маркл и Принц Гарри сбежали от народа из-за нападок
12:20
Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
11:58
Как Волочкова: Смехова и Кабо спрятали груди за банными вениками
11:57
Самбурская рассказала поклонникам о страшном недуге
11:44
Отца Кожевниковой экстренно госпитализировали для операции
11:42
Депутат Рады: Зеленский и его окружение привились российской вакциной от коронавируса
11:34
"Их ждет пополнение": появилась информация о первенце Арзамасовой и Авербуха
11:18
Брежнева сняла редкое видео в постели с Меладзе
10:55
"Очень тяжело болеет": дочь раскрыла подробности состояния Заворотнюк
10:29
Байдена заподозрили в подготовке "мощного наступления" на Россию
08:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 января 2021 года
06:20
"Может быть вышвырнута": известной певице Лане Дель Рей поступило предупреждение
04:03
Анфиса Чехова вновь вывалила грудь перед камерой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак и новый президент США Джо Байден появились на совместном фото
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Киркорову могут запретить выезжать из России
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
"Психозы и отклонения": Появились данные о сумасшествии Никиты Джигурды
Политика

"Помешанный и опасный": Пелоси жаждет уголовного наказания для Трампа

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа служанкой российского лидера Владимира Путина. Она считает, что у Москвы есть компромат на политика.
прочитано 4769 раз

Что именно имеется у России на республиканца, Пелоси не знает: личное, политическое или финансовое. Но она не может найти другого объяснения тому, почему президент Соединенных Штатов является до такой степени "служанкой Путина".

ПО ТЕМЕ

В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти

 В США выбрали нового президента

Сюжеты В США выбрали нового президента

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Спикер нижней палаты полагает, что "помешанного, неуравновешенного и опасного" Трампа необходимо привлечь к уголовной ответственности. По словам политика, пройдет время, прежде чем американцы смогут "защититься" от Дональда Трампа.

Пелоси заявила, что против президента США требуется уголовное преследование, сообщает Life.ru. Спикер добавила, что он совершил нечто очень серьезное.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов затянулся на несколько дней. 7 ноября Джо Байден объявил о победе. Дональд Трамп не признал поражение и обвинил оппонентов в фальсификациях, но пообещал мирно передать власть.

Сторонники Дональда Трампа прошли маршем к Капитолию – резиденции конгресса США. Однако ситуация вышла из-под контроля президента: протестующие захватили здание, помешав работе депутатов и спровоцировав столкновения с правоохранителями. Стражи порядка применили оружие, в результате чего погибли не менее пяти человек.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 11 января 2021, 08:41 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Судя по высказываниям, по поведению у Пелоси старческое слабоумие! Вот кого надо изолировать с ее закидонами!
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Ищенко: Лукашенко не знает, что делать с Белоруссией
Депутат Рады: Зеленский и его окружение привились российской вакциной от коронавируса
Байдена заподозрили в подготовке "мощного наступления" на Россию
Сын Трампа: Мир смеется над Америкой

Шоу-бизнес

Миллион в год: дочку покойной Началовой устроили в элитную дорогущую школу
Дочь взорвалась из-за наглых требований показать фото онкобольной Заворотнюк
Ягудин заговорил о ревности после слухов о бурном романе с Карпович
"Это уже слишком шикарно": Пелагея кардинально преобразилась после развода

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева

Топалов восхитился фигурой артиста
Шоу-бизнес

С ведущего Сергея Майорова требуют 29 миллионов долга

Журналист вынужден платить кредит
Шоу-бизнес

Друг введенного в кому Грачевского рассказал о его состоянии

Режиссер находится в реанимации
Шоу-бизнес

Бесстыжая Бузова вывалила грудь на фото

Звезда не перестает удивлять

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+