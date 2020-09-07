Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию "вагнеровцев" в Белоруссии

Украина совершенно не стесняется вмешательства в дела Белоруссии. Киев делает это намеренно и даже гипертрофированно. При этом страна борется с Минском не за соседнюю республику, а против России, считает автор колонки "Комсомольской правды" Александр Болгов.



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