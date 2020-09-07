Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию "вагнеровцев" в Белоруссии

В конце прошлой недели в Верховной
раде Украины состоялось заседание, посвященное теме сотрудничества с Минском.
Не обошлось без перфоманса, как на Украине любят. Зал украсили бело-красными
флагами, под которыми во времена Великой Отечественной шли местные
коллаборационисты. А с трибуны звучали пламенные речи о необходимости смены
власти в Белоруссии.
Среди выступающих был депутат Алексей Гончаренко, который ярко рапортовал о том, как важно Белоруссии сейчас встать на путь истинный, а именно – бороться "за демократию и свободу, и вообще существование страны".
Не проходит в Незалежной и истерика на тему "33 богатырей" из так называемой ЧВК "Вагнер", пишет автор статьи. В Киеве продвигается тема о предательстве операции по выманиванию бойцов ЧВК в высших эшелонах власти. Сама операция заключалась в том, чтобы суметь посадить на Украине борт, которым бойцы летели в Стамбул. Однако, как считают депутаты Порошенко, у Зеленского кто-то слил эту информацию, и все накрылось медным тазом.
Представители США включили план "Б" и, как это всегда бывает, заговорили о руке Москвы и "хайли-лайкли". Информация быстро дошла до Лукашенко, и конечно, Батька забеспокоился. Целью этого плана была провокация на конфликт между Россией и Белоруссией. Однако и тут ничего не вышло. Второй целью было обеспечение надежной крыши для боевиков из Украины, которым нужно было работать на протестах в Белоруссии.
Главный редактор украинского портала "Цензор. net" Юрий Бутусов первым сознался, что грязная провокация с "вагнеровцми" была совместной операцией СБУ и Минобороны Украины, а спланирована она была спецслужбами США.
"Эта операция проводилась не только украинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США", – приводит "КП" цитату из выступления Бутусова.
Таким образом, заключает автор статьи Александр Болгов, хорошо просматривается план Киева и Вашингтона выстроить цепь недружественных России стран на едином пространстве от Балтики до Черного моря. Украина в этой грязной игре не стыдится замараться даже самыми дешевыми провокациями.
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