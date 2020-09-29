Евросоюз устал от Украины – политолог

Члены Евросоюза (ЕС) больше не хотят сотрудничать с Украиной, но не могут оборвать отношения по ряду причин. К такому выводу пришли эксперты после видеоконференции Владимира Зеленского с депутатами Европейского парламента.

прочитано 3404 раза