Объявлено время выступления Путина на Генассамблее ООН

Видео выступления президента России Владимира Путна на Генеральной Ассамблее ООН будет опубликовано 22 сентября в 18:00, передает "Царьград" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Сама запись была сделана еще 18 сентября. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в мире подавляющее большинство мировых лидеров будут принимать участие в этом мероприятии именно в таком формате.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!