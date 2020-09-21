Объявлено время выступления Путина на Генассамблее ООН

Видео выступления президента России Владимира Путна на Генеральной Ассамблее ООН будет опубликовано 22 сентября в 18:00, передает "Царьград" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Сама запись была сделана еще 18 сентября. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в мире подавляющее большинство мировых лидеров будут принимать участие в этом мероприятии именно в таком формате.