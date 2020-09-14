Новосибирские депутаты раскритиковали "Умное голосование"

Победив на выборах, самовыдвиженец Савельев решил войти в партию "Единая Россия", поскольку считает, что командная работа гораздо эффективнее. Во время общения с горожанами, новоиспеченный депутат получил порядка 500 наказов, которые необходимо исполнить.
Что касается "Умного голосования", то Савельев не видит в нем особой пользы. Он заметил, что программа агитировала за одного из представителей коалиции "Новосибирск 2020", который в основном размещал видеоролики в Сети. Однако ему не удалось одержать победу. Депутат же уверяет, что выиграл на выборах благодаря тому, что провел порядка 100 встреч с гражданами.
Антонов, несмотря на то, что его поддерживало "Умное голосование", также не считает его полезным. Он схож во мнении с Савельевым: общение с гражданами очень важно. Антонов отметил, что перед выборами работал так, словно "Умного голосования" нет.
"Люди голосовали, потому что знали меня лично", – сказал депутат.
Напомним, "Умное голосование" – это система, которую предложил Алексей Навальный. Программа анализирует всех кандидатов, выбирает того, кого уже поддерживает большинство, и предлагает избирателю альтернативного.
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