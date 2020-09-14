Новосибирские депутаты раскритиковали "Умное голосование"

В Новосибирске состоялись выборы депутатов городского совета. Так, на округе №6 победу одержал Ростислав Антонов, а на округе №33 – Александр Савельев. Эти новоиспеченные депутаты раскритиковали систему "Умного голосования".

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