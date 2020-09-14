Член партии "Новые люди" рассказал о вреде системы "умного голосования"

Член партии "Новые люди" Александр Цин-Дэ-Шань высказался о результатах, которые были достигнуты проведением масштабной избирательной кампании в городах России. Кроме того, политик подробно объяснил, какой именно вред нанесла система "умного голосования", которую отечественным гражданам активно навязывалась.
Цин-Дэ-Шань высоко оценил деятельность штаба, а также кандидатов, которые приняли участие в мероприятии. Он добавил, что результаты выборов партии на сегодняшний день впечатляют.
Член партии "Новые люди" отметил, что его коллегами была проведена масштабная работа, на которую ушло колоссальное количество времени. По словам политика, это не было похоже на стандартную кампанию, при которой кандидаты тратили ресурсы для того, что "высаживать деревья и ставить лавочки", чтобы заслужить доверие людей.
Цин-Дэ-Шань добавил, что избиратели ценят, когда видят честность и искренность намерений. Десятки тысяч российских граждан лично убедились в качестве проведенной работы.
Политик затронул и тему "умного голосования", чтобы объяснить, почему данная технология принесла больше вреда, чем пользы. Цин-Дэ-Шань убежден, что она обесценила колоссальный труд представителей федерального и регионального штабов.
Напомним, что единый день голосования завершился 13 сентября 2020 года. Чтобы не подвергать здоровье граждан риску из-за пандемии COVID-19, основному мероприятию предшествовали два дня досрочного голосования.
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