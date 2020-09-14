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Политика
Почему молчит скрывшаяся на Западе соратница Навального

Почему молчит скрывшаяся на Западе соратница Навального

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В деле Алексея Навального появилась загадочная фигурантка – его сподвижница Мария Певчих. Девушка помогает оппозиционеру в подготовке материалов для его блога.
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О засекреченной соратнице политического деятеля не знали даже его помощники. Порядка десяти лет Мария Певчих проживает в Лондоне, знакома с местной политической элитой и российскими эмигрантами-оппозиционерами. Но при необходимости девушка прилетает в Россию.

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Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Именно она сопровождала Алексея Навального в последней его поездке в Томск, а когда он впал в кому, вылетела с ним на спецсамолете в Берлин. Примечательно, что отец сподвижницы оппозиционера – ученый-микробиолог, работающий с опасными материалами наподобие штаммов вирусов.

Версия о причастности Марии Певчих к вероятному отравлению Алексея Навального могла бы выглядеть анекдотично, но сама девушка загадочно молчит. Где сейчас находится Мария Певчих, точно неизвестно. Есть информация, что она где-то в Европе. Попытки российских следователей опросить ее пока не увенчались успехом.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что если бы Мария Певчих имела отношение к российскому государству, уже отовсюду слышался бы крик: "Ага, кремлевские агенты заметают следы". Он отметил, что соратница оппозиционера могла бы дать в Европе пресс-конференцию и отвести все обвинения. Однако она продолжает хранить молчание.

По мнению Малькевича, никому из западных партнеров сложившаяся ситуация не кажется странной. Он заключил, что выглядит это весьма подозрительно.

Напомним, Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите" уже три недели. Запад считает, что оппозиционер якобы отравлен новой версией нервно-паралитического яда "Новичок".

Автор: 14 сентября 2020, 09:45 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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