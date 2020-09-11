Прокуратура Берлина не может предоставить России новые данные о Навальном

Последние несколько недель российский оппозиционный политик находился в коме. Лишь несколько дней назад он пришел в сознание.

Немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный постепенно приходит в себя, он уже начал говорить и вспоминает события, предшествовавшие предполагаемому отравлению. Тем не менее, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) остается в медицинском комплексе "Шарите" в Берлине. Ему предстоит длительное восстановление.

Западные лидеры неоднократно призывали российские правоохранительные органы расследовать случившееся. Для этого Генеральная прокуратура России направила запрос Управлению юстиции Берлина, которое занимается делом Навального, поскольку тот проходит лечение в столице Германии. В своем обращении российская сторона попросила немецких коллег ответить на порядка 20 вопросов, касающихся лечения Алексея. В частности, отечественные специалисты хотят узнать диагноз, результаты анализов и других тестов, изучить медицинскую карту политика и получить биоматериал для проведения собственных исследований.

Однако представители прокуратуры Берлина сообщили, что не могут предоставить Москве новые данные по ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве подчеркнули, что вся информацию, которую они могли передать, была размещена в официальном аккаунте ведомства в "Твиттере".

Напомним, что Алексей Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно сел в Омске, где основателя ФБК доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа за политиком прилетел самолет из Германии, который доставил его в "Шарите" для последующего лечения.